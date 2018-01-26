Известный французский актер Жан Рено снимется в украинско-французском триллере "Последний шаг". Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Сообщается, что был заключен контракт с компанией "Ист вест продакшн" о предоставлении фильму "Последний шаг" государственной финансовой поддержки в сумме 21,63 млн гривен.

Общая стоимость производства фильма - 73,88 млн гривен. С французской стороны производство картины осуществляют две компании - East35 и Seven52.

Кроме того, проект этой ленты стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино.

Режиссером и автором сценария фильма является француз Фредерик Петижан, продюсерами - Корин Бенишу, Лоран Тальрон, Флоранс Моос (East35 и Seven52), Олиас Барко и Олег Герман (Ист вест продакшн). Оператор-постановщик - трехкратный лауреат премии "Сезар", французский кинооператор Тьерри Арбогаст.

"У фильма звездный каст: главную роль исполнит известный актер французского кино Жан Рено, для которого эта лента станет заключительной в его кинокарьере; канадская актриса Сара Линд, английский актер Том Хоппер, американский актер Гарри Дурдан, а также украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие", - говорится в сообщении Госкино.

Жан Рено сыграет наемного убийцу, который спасет от гибели девушку после несчастного случая на мотосанях. Съемки фильма будут проходить в Карпатах на озере Синевир, в Киеве, Нью-Йорке и Канаде. Выход ленты в прокат запланирован на 2019 год.

Напомним, ранее сообщалось, что в Брюсселе на кинофестивале представили украинские фильмы.