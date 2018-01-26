Жан Рено сыграет в украинском фильме [ Редактировать ]
Известный французский актер Жан Рено снимется в украинско-французском триллере "Последний шаг". Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.
Сообщается, что был заключен контракт с компанией "Ист вест продакшн" о предоставлении фильму "Последний шаг" государственной финансовой поддержки в сумме 21,63 млн гривен.
Общая стоимость производства фильма - 73,88 млн гривен. С французской стороны производство картины осуществляют две компании - East35 и Seven52.
Кроме того, проект этой ленты стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино.
Режиссером и автором сценария фильма является француз Фредерик Петижан, продюсерами - Корин Бенишу, Лоран Тальрон, Флоранс Моос (East35 и Seven52), Олиас Барко и Олег Герман (Ист вест продакшн). Оператор-постановщик - трехкратный лауреат премии "Сезар", французский кинооператор Тьерри Арбогаст.
"У фильма звездный каст: главную роль исполнит известный актер французского кино Жан Рено, для которого эта лента станет заключительной в его кинокарьере; канадская актриса Сара Линд, английский актер Том Хоппер, американский актер Гарри Дурдан, а также украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие", - говорится в сообщении Госкино.
Жан Рено сыграет наемного убийцу, который спасет от гибели девушку после несчастного случая на мотосанях. Съемки фильма будут проходить в Карпатах на озере Синевир, в Киеве, Нью-Йорке и Канаде. Выход ленты в прокат запланирован на 2019 год.
Напомним, ранее сообщалось, что в Брюсселе на кинофестивале представили украинские фильмы.
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