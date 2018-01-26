Linkin Park посвятили новый альбом Честеру Беннингтону [ Редактировать ]
Вокалист, музыкант и создатель группы Linkin Park Майк Шинода выпустил первые песни со времени смерти друга и лидера группы Честера Беннингтона. Об этом сообщает Entertainment Weekly.
25 января Шинода выпустил мини-альбом "Post Traumatic", состоящий из трех чрезвычайно личных треков, которые касаются смерти Беннингтона и ее эмоциональных последствий,
"Последние шесть месяцев были американскими горками. В этом хаосе я начал испытывать сильную благодарность - за ваши посвящения и сообщения о поддержке, за карьеру, которую вы позволили мне иметь, и за простую возможность творить". - написал Шинода в своем Instagram.
The past six months have been a rollercoaster. Amidst the chaos, I’ve started to feel an intense gratitude--for your tributes and messages of support, for the career you have allowed me to have, and for the simple opportunity to create. Today, I’m sharing three songs I wrote and produced, with visuals that I filmed, painted, and edited myself. At its core, grief is a personal, intimate experience. As such, this is not Linkin Park, nor is it Fort Minor--it’s just me. Art has always been the place I go when I need to sort through the complexity and confusion of the road ahead. I don’t know where this path goes, but I’m grateful I get to share it with you. MikeShinoda.com -m
Публикация от Mike Shinoda (@m_shinoda)
"Сегодня я делюсь тремя песнями, которые я написал и продюсировал, с визуальными эффектами, которые я снимал, рисовал и редактировал. По своей сути, горе - это личный, интимный опыт. Таким образом, это не Linkin Park, и это не Fort Minor - это только я. Искусство всегда было местом, куда я ухожу, когда мне нужно разобраться в сложностях и путанице пути. Я не знаю, куда идет этот путь, но я благодарен, что могу поделиться им с вами", - добавил он.
К трем новым трекам музыкант выпустил самодельные видеоролики. Одна из композиций - "Place to Start" - содержит голосовые сообщения друзей, поступавшие после смерти Беннингтона.
Ранее мы писали о том, что Linkin Park также выпустили клип в память о Честере Беннингтоне.
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