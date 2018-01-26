Уже 10 февраля в Киеве стартует национальный отбор "Евровидения". Замыкать первый отборочный полуфинал будет молодая группа The Erised.

Напомню, ребята стали настоящим открытием украинской сцены еще два года назад. Они выпустили первый альбом на британском лейбле Med School Music. Дебютную пластинку музыканты презентовали в Лондоне, а песни зазвучали на легендарном BBC Radio 1. В прошлом году клип Even If был номинирован в Берлине как лучшее музыкальное видео и победил в номинации за лучший монтаж

Сегодня в составе The Erised - Соня Сухорукова (вокал), Даниил Марин (клавиши, саунд-продакшен), Игорь Кириленко (гитара, саунд-продакшен) и Александр Люлякин (барабаны). Причем два последних успевают совмещать работу постоянных музыкантов у Loboda и в группе "Бумбокс".

Мы встретились с солисткой группы в студии "Подробностей". Соня только что вернулась из студии, где коллектив заканчивает работу над конкурсной песней. Увидев камеру, смущается, и говорит, что стоило "одеться поприличней". Хотя в жизни, платью и каблукам предпочитает теплый свитшот и удобные кроссовки.

О том, как изменилась жизнь со стартом нацотбора и почему лучше не сравнивать вслух ее со всемирно известной Рианной - Соня Сухорукова в интервью podrobnosti.ua.

Зачем вам - группе, если не с мировым, то, как минимум с европейским именем, "Евровидение"?

Ну, почему же! "Евровидение" - хороший конкурс. К тому же, мы давно хотели принять участие в этом конкурсе. Два прошлых года нас приглашал поучаствовать Константин Меладзе, но у нас не было подходящего материала. А теперь появилась песня, которая очень "заходит" под этот конкурс, и мы решили попробовать. Why not?

Ваша песня "RUN": кто автор музыки и текста? Расскажите, о чем она?

Песни мы пишем сами. Мы всегда вчетвером участвуем в написании музыки, а текст пишет наш друг, с которым мы сотрудничаем.

Но на конкурсе будет другая песня - "Heroes", писали мы ее тем же составом. Если в двух словах, песня о мечте. Не важно, какого у тебя цвета кожа и не важны гендерные предпочтения, у каждого есть своя мечта и каждый достоин прийти к ней. Песня очень мотивационная.

Уже думали над постановкой номера? Чем будете покорять украинского зрителя?

Мы сейчас только думаем над перфомансом. Скорее всего, мы сделаем акцент на песне и на звучании, потому что, мне кажется, в Украине такое актуально сейчас.

Номер вы должны подготовить самостоятельно? Или организаторы участвуют в этом?

За все время существования группы, мы всегда креативим сами. Сейчас к нам подключаются наши друзья-коллеги и организаторы конкурса.

Что можете сказать о судьях нацотобора?

Все судьи классные, всех знаем. Единственное, мы лично не знакомы с Андреем Данилко, и будет очень круто, если он нас оценит.

Кого больше всего опасаетесь? Как раз в прошлом году именно Данилко больше всех критиковал каждого из участников. Как вы относитесь к критике в свой адрес?

Мы никого не опасаемся. Если эта критика - аргументирована, то окей.

Насколько известно, вы поете исключительно на английском языке. Вы рассматриваете вариант петь на украинском или на русском?

Нет, мы - англоязычный проект и рассчитываем на интернациональный рынок. Потому что не обязательно петь на украинском, чтобы все знали, что группа украинская.

Если помечтать, то перед кем и после кого вы бы хотели выйти на сцену?

Мы бы очень хотели поехать на фестиваль Коачелла (трехдневный музыкальный фестиваль, проводимый компанией Goldenvoice в городе Индио, штат Калифорния - ред.). Это очень крутой фестиваль в Калифорнии. Пока мы готовим новый материал. Планируем тур по Украине. Потому что мы за границу ездили, а по Украине как-то и не покатались.

Есть ли жизнь после "Евровидения"? Какие музыкальные цели себе ставите?

У нас есть цель выйти на мировой рынок, конечно же. Мы сотрудничали с британским лейблом.

Перед выходом на сцену, что говорите себе? Соблюдаете ли особые ритуалы? И есть ли у группы свой талисман?

Я, кстати, об этом думала, у нас ничего такого нет. Сказали: "На сцену". "Да, идем!" Талисман должен найти нас спонтанно. У нас единственная традиция в группе - перед каждый концертом я болею (смеется). Уже даже никто не удивляется. "А, ты больная? Все ясно". (смеется)

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Значит, скоро концерт…

Значит, все будет хорошо.

Продолжите фразу "Евровидение" для вас - это ...

Это, скорее, опыт. Еще один классный опыт!

За кого бы вы отдали свой голос в национальном отборе? Не секрет, с некоторыми участниками у вас очень дружеские и доверительные отношения, вы ходите к друг другу на концерты.

Мы за CONSTANTINE. Мы дружим! Если не мы, то однозначно он.

Кого считаете своим главным конкурентом?

Я некоторых артистов знаю, некоторых слышала впервые. Мне кажется, мы немного отличаемся от всех, поэтому я не могу сказать, что мы с кем-то конкурируем. На вкус и цвет, как говорится...

И в этом плане музыкальный продюсер конкурса Руслан Квинта очень правильно подошел к работе. Каждый участник - индивидуален. И это очень круто! И наконец, люди по ту сторону экрана будут видеть интересные вещи, а не одно и тоже, как раньше это происходило.

В нынешних условиях тяжело выживать украинскому артисту в Украине, как думаете? Есть ли у вас продюсер или спонсоры? За счет чего существует ваш проект?

Мы сами по себе. Есть люди, которые нам периодически помогают. Финансово - тяжело, конечно. В Европе есть роялти: если твоя песня звучит по радио тебе за это "капает". Здесь тяжело. Да и работы сейчас на самом деле немного, в плане корпоративов и тому подобное.

Поэтому для нас "Евровидение" - это классный вариант, нас больше людей увидят и услышат. Это всегда хорошо для молодых артистов. Нелегко, но мы держимся.

Как бы вы сами себя охарактеризовали? Назовите топ-3 факта о вашей группе.

Таак, какие мы? Сумасшедшие, дерзкие. Мы однозначно, не такие как все, мы странно выглядим на сцене. Но сейчас будем выглядеть прилично только потому, что это национальный отбор.

Кстати, вас не видно ни на радио, ни на телевидении. Почему?

Периодически, мы там есть. Возможно, вы просто думали, что это не украинская музыка Хотим быть на радио, но есть проблема: все говорят: "Пойте на украинском, и тогда мы вас будем крутить". Но мы гнем свою линию и хотим петь на английском!

Зато у нас уже больше миллиона прослушивания на Spotify (служба потокового аудио, позволяющая легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции - ред.).

Что можно найти в вашем плейлисте?

Мы с Даниилом "подсели" недавно на французский андеграундный рынок и нам пока очень нравится. Последнее, что появилось в моем плейлисте - это французы, очень интересные электронщики.

Фото: facebook.com/pg/theerised/

Что можете пожелать своим коллегам-конкурентам в национальном отборе?

Не нервничать! Меньше стресса!

А как вы лично снимаете стресс? Волнуетесь перед выходом на сцену?

Перед выходом на сцену не могу сказать, что нервничаю, а в жизни да, много чего происходит. Успокоительные, что ж еще, и все нормально!

Изменилась ли ваша жизнь после "Евровидения"?

Да! Мало времени и много нервов! Но мы держимся и уверена, что все будет хорошо!