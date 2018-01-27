А вот третье громкое паспортное дело - об израильском гражданстве Вадима Рабиновича - так и остается без расследования. Подробности - в нашей короткой справке.

Еще в ноябре появились сообщения, что Рабинович якобы в 1994 репатрировался в Израиль, официально там оформился и даже внес в местный пенсионный фонд 160 тысяч долларов - чтобы претендовать на израильскую пенсию. Депутаты требовали от украинских правоохранителей проверить эту информацию.

"Чітка є процедура і у випадку встановлення і підтвердження наявності іншого громадянства - особа може бути позбавлена громадянства України. Якщо будуть докази, докази мають збиратися відповідними органами - це прикордонна служба, наразі, або служба безпеки України, контррозвідка. Вони мають тоді подавати цю інформацію", - говорит Владимир Арьев, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

"Не має бути в українській політиці людей, які мають подвійне, потрійне і не четверне і так далі громадянство. тому що фактично, він має тоді подвійну-потрійну, відповідно, лояльність. Тобто уже він має відповідні зобов'язання перед тою державою, в якій він теж є громадянином. Я вже мовчу про такі речі, як доступ до державної таємниці", - говорит Андрей Ильенко, народный депутат, "Свобода".

"Регламентний комітет має ухвалити відповідне рішення - винести у сессійний зал. І зал, я гадаю, мала б проголосувати за позбавлення цього депутата щонайменше мандата", - считает Юрий Бубулик, народный депутат, внефракционный.

Теперь очередные новости. По словам журналистов, уже в этом январе Вадим Рабинович летал в длинный отпуск в Таиланд и... по израильскому паспорту. Журналисты требуют расследовать, как конкретно нардеп пересекал границу.

Впрочем, не только это должно привлечь внимание правоохранителей. Рабинович сам говорит - в Россию он невъездной. И при этом он пожалуй единственный украинский нардеп, который сумел побывать во Владимирском централе!

Еще и встретиться там с украинским политзаключенным Николаем Карпюком. Свободно въехал и безопасно выехал. Уж слишком серьезные это возможности для якобы простого нардепа. И если ему можно, то... почему?