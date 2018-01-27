Тайский вояж: что скрывает Рабинович о своей поездке в Азию? [ Редактировать ]
А вот третье громкое паспортное дело - об израильском гражданстве Вадима Рабиновича - так и остается без расследования. Подробности - в нашей короткой справке.
Еще в ноябре появились сообщения, что Рабинович якобы в 1994 репатрировался в Израиль, официально там оформился и даже внес в местный пенсионный фонд 160 тысяч долларов - чтобы претендовать на израильскую пенсию. Депутаты требовали от украинских правоохранителей проверить эту информацию.
"Чітка є процедура і у випадку встановлення і підтвердження наявності іншого громадянства - особа може бути позбавлена громадянства України. Якщо будуть докази, докази мають збиратися відповідними органами - це прикордонна служба, наразі, або служба безпеки України, контррозвідка. Вони мають тоді подавати цю інформацію", - говорит Владимир Арьев, народный депутат, Блок Петра Порошенко.
"Не має бути в українській політиці людей, які мають подвійне, потрійне і не четверне і так далі громадянство. тому що фактично, він має тоді подвійну-потрійну, відповідно, лояльність. Тобто уже він має відповідні зобов'язання перед тою державою, в якій він теж є громадянином. Я вже мовчу про такі речі, як доступ до державної таємниці", - говорит Андрей Ильенко, народный депутат, "Свобода".
"Регламентний комітет має ухвалити відповідне рішення - винести у сессійний зал. І зал, я гадаю, мала б проголосувати за позбавлення цього депутата щонайменше мандата", - считает Юрий Бубулик, народный депутат, внефракционный.
Теперь очередные новости. По словам журналистов, уже в этом январе Вадим Рабинович летал в длинный отпуск в Таиланд и... по израильскому паспорту. Журналисты требуют расследовать, как конкретно нардеп пересекал границу.
Впрочем, не только это должно привлечь внимание правоохранителей. Рабинович сам говорит - в Россию он невъездной. И при этом он пожалуй единственный украинский нардеп, который сумел побывать во Владимирском централе!
Еще и встретиться там с украинским политзаключенным Николаем Карпюком. Свободно въехал и безопасно выехал. Уж слишком серьезные это возможности для якобы простого нардепа. И если ему можно, то... почему?
по теме
Україна може розсваритися з МВФ - експерт
В п’ятницю, 26 січня, в ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" народний депутат України Тарас Козак розповів про вимоги МВФ по розвитку української економіки, які б реально змогли оживити її.
Украина справится с имплементацией соглашения об ассоциации с Евросоюзом - Мингарелли
Удивительно, но наше государство медлит не только с выполнением требований кредиторов. Проблемы возникли даже с реализацией обещаний по Соглашению об Ассоциации с Евросоюзом! Это ключевое направление украинской внешней политики, а даже по нему - чиновники тормозят!
Давос-2018: Порошенко подвел итоги
На Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялись детальные и конструктивные переговоры с украинскими партнерами и международными финансовыми организациями. Об этом заявил президент Петр Порошенко по результатам визита в Давос.
Приватизация в Украине: сколько заработает государство
2018 уже объявили годом приватизации. Новый принятый закон - должен упростить продажу госимущества. А в списке ни много, ни мало - 900 объектов большой приватизации.
"Подробности недели": что ждет Донбасс в 2018 году
Сегодня в Страсбурге закончилась первая в этом году сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой едва ли не каждый день - и в зале, и кулуарно - обсуждалась украинская тема.
Зимняя сессия ПАСЕ: чего добилась украинская делегация
Сегодня в Страсбурге закончилась первая в этом году сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой едва ли не каждый день - и в зале, и кулуарно - обсуждалась украинская тема. Участники и наблюдатели даже шутили - мол, ПАСЕ украинизируется.