Один из главных американских защитников Украины - спецспредставитель Курт Волкер - на этой неделе побывал в Киеве. Это уже шестой его визит в нашу страну. И очередной - перед встречей с помощником президента России Владиславом Сурковым.

У Волкера в Украине была очень насыщенная программа. Это встречи и с Петром Порошенко, и с главой Генштаба Виктором Муженко, и с замглавы администрации президента Украины и де-факто куратором внешней политики - Константином Елисеевым, и с секретарем СНБО Александром Турчиновым. Но не официальными лицами едиными - Волкер встретился и с освобожденными украинскими заложниками, вышел очень эмоциональный и теплый разговор.

Так получилось, что день перед визитом Волкера в Украину - на фронте выдался очень спокойным. И сам Волкер, общаясь с журналистами, привел это в качестве примера того, что мир на Донбассе все-таки возможен:

"Со вчерашнего вечера, по данным украинских военных, режим тишины не нарушался. Мы ждем официального отчета наблюдателей ОБСЕ, но думаем, что и они скажут то же самое. Возможно, все из-за погоды. Но мне хочется думать, это свидетельствует о том, что мир возможен, что может быть перемирие. Надеюсь, российская сторона будет придерживаться этого, и в будущем приложит усилия для достижения настоящего перемирия".

И что еще важно - у американских и политиков, и дипломатов уже такой стиль - получать информацию от всех источников в других странах и общаться не только с властью. Этим США отличаются от других государств, которые претендуют на результативную внешнюю политику.

Поэтому и во время нынешнего визита в Украину Волкер встречался и с парламентариями - из разных фракций - в том числе и от оппозиции. Отдельную встречу Волкер провел с народными депутатами Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко.

"Зустріч була з різними політиками у пана Уолкера, що стосується нас, то ми довели позиції нашої фракції стосовно мирного сценарію врегулювання конфлікту на Сході. Тому що наша фракція з самого початку була за "Мінські угоди", підтримувала їх і ми вважаємо, що це база для врегулювання конфлікту. І тому, ми представили свій власний план, який публічно вже декілька разів вже лунав в парламенті згідно з якого ми вважаємо можна виконати, те що хочуть люди всієї країни, а на перше місце люди ставлять, в проблемах країни - це вирішення військового конфлікту дипломатичним шляхом і завершення війни", - говорит Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".