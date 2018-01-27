Заложники войны: жители Донбасса отправляются в путешествие ради украинских пенсий [ Редактировать ]
Тем временем на украинском Донбассе - люди решают вопросы насущные. Война создала для них новую реальность. И теперь даже самые, казалось бы, обыденные вещи могут стоить жизни! К примеру, получение пенсии!
Тысячи людей с оккупированной территории минимум раз в два месяца едут в подконтрольные Украине города - за деньгами. Для них это сложный, очень долгий и рискованный путь. Но альтернативы - нет. О заложниках войны - Руслан Смещук.
Марьинка. Линия фронта здесь проходит по границе городской черты. Тишину нарушают автоматные очереди и взрывы. Иногда активные, иногда - как сейчас - вялотекущие, боевые действия здесь идут постоянно.
"Зазвичай розпочинають з кулеметів, а потім вже з гранатометив - в залежності від ситуації".
А всего в нескольких километрах - блокпост и пункт пропуска, клапан, как его называют военные. Человеческий поток здесь соединяет территорию подконтрольную и оккупированную.
"За добу перетинає близько семи тисяч осіб, і близько 1000 транспортних засобів. Загалом збільшення перетину відбувається на свята та при соціальних виплатах, пенсіях", - говорит Владислав Дубенков, пресс-офицер Краматорского погранотряда.
Пенсионный туризм - стал повсеместным явлением в зоне АТО. Всего в Донецкой области четыре КПВВ, и через них проходит примерно равное количество людей и машин. Тысячи. Это пункт пропуска Марьинка - в тридцати километрах от Донецка. Через него старики едут в соседнее Курахово. Им нужно появляться на подконтрольной территории минимум раз в два месяца. Иначе - потеряют пенсии.
"Сколько уходит времени? Двое суток - деньги получить и обратно возвращаться. Как часто это приходиться делать? Каждые 58 дней - 60 дней нужно чтобы оставили пенсию Проблемно с перездками", - говорит Зоя Мещерекова, жительница Снежного.
Проблемно - не то слово. На Донбассе сейчас трескучая зима - снежные сугробы, степной ветер и морозы. Впрочем, даже это не самое страшное. На уходящей неделе в результате обстрела, на неподконтрольной территории в районе пункта пропуска Еленовка, под Волновахой - погиб один мирный житель, еще минимум один - получил сквозное ранение головы.
Лидия Ивановна - из Макеевки. Всю жизнь проработала машинисткой на шахте. Сейчас вынуждена по морозу, под угрозами обстрелов ездить за пенсией. А заодно и родственников проведать. Она не боится рассказывать о себе.
"Не знаю кому как - я человек привыкший. Я волонтером была в Харькове, сына похоронила в Чугуеве - погиб за Украину. И внук, и сын, и вот внук еще погиб под Песками. В Песках. Электронный паспорт есть - езжу внуков проведываю. А шо делать родненький?" - говорит Лидия Ивановна, жительница Макеевки.
Выезжать из Макеевки Лидия Ивановна и хочет - да не может.
"Да тут же у меня могилы родителей, как же я уеду из Макеевки? С удовольствием бы... Да и здоровье не то", - говорит Лидия Ивановна.
Но такие откровенные рассказы здесь большая редкость. В большинстве на камеру люди говорить боятся. За кадром рассказывают: на снятые деньги, а возле банкоматов почти постоянные очереди - стараются купить как можно больше товаров и продуктов. Ведь там - цены выше - почти российские. Гривня на неподконтрольной территории почти не ходит, хотя обменять на рубли можно. В последнее время серые валютчики меняют один к одному.
Сейчас через пункты пропуска разрешают провозить товары весом до 75 килограммов, и стоимостью не более 10 тысяч гривен. Лимитирован также провоз платежных карт - не более трех, подакцизных товаров - табака и алкоголя, электроники.
Но с этого месяца ужесточать правила начали на оккупированном Донбассе. Лимит продуктов, товаров, а самое главное - запрет на посещение подконтрольной территории для бюджетников и сотрудников еще работающих предприятий. А когда дончане стали возмущаться в соцсетях - на открытый протест там никто не решился, главари сепаратистов назвали их предателями.
"Либо скрытые враги, либо проплаченные Украиной - не патриоты. Это люди которых кормит Украина - это еще страшнее чем на фронте - с теми хоть понятно. Люди которые пишут об этом в интернете - это наши враги".
По сообщениям в соцсетях - на неподконтрольных территориях уже минимум три сотни мирных жителей наказаны за пересечение линии разграничения. Пока это штрафы, но вскоре может грозить вполне традиционное для Донецка наказание - подвал.
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