Вечером 26 января, в центральном районе Амстердаме произошла стрельба. Нападавший скрылся, его разыскивает полиция. Об этом сообщает телерадиокомпания RTL.

"Один человек погиб, два человека с неизвестными ранениями доставлены в больницу", – говорится в сообщении полиции Амстердама в Twitter.

Schietincident Grote Wittenburgerstraat:



1 persoon is overleden, 2 andere personen zijn met onbekend letsel naar ziekenhuizen overgebracht.

Recherche is uitgebreid onderzoek gestart.

Er zijn 2 PD's ingericht en straten zijn afgezet. Meer info volgt indien beschikbaar. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 26 января 2018 г.

Свидетели происшествия заявили, что слышали звуки стрельбы рядом с детской площадкой, после чего стрелявший в балаклаве убежал с места инцидента.

Полиция считает, что вероятной причиной стрельбы был криминальный конфликт. Версия теракта представляется маловероятной, отметили правоохранители.

Напомним, что 23 января в школе США расстреляли учеников.