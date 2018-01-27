В центре Амстердама произошла стрельба, есть погибшие [ Редактировать ]
Вечером 26 января, в центральном районе Амстердаме произошла стрельба. Нападавший скрылся, его разыскивает полиция. Об этом сообщает телерадиокомпания RTL.
"Один человек погиб, два человека с неизвестными ранениями доставлены в больницу", – говорится в сообщении полиции Амстердама в Twitter.
Schietincident Grote Wittenburgerstraat:— Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 26 января 2018 г.
1 persoon is overleden, 2 andere personen zijn met onbekend letsel naar ziekenhuizen overgebracht.
Recherche is uitgebreid onderzoek gestart.
Er zijn 2 PD's ingericht en straten zijn afgezet. Meer info volgt indien beschikbaar.
Свидетели происшествия заявили, что слышали звуки стрельбы рядом с детской площадкой, после чего стрелявший в балаклаве убежал с места инцидента.
Полиция считает, что вероятной причиной стрельбы был криминальный конфликт. Версия теракта представляется маловероятной, отметили правоохранители.
Напомним, что 23 января в школе США расстреляли учеников.
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