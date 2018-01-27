Давос-2018: Порошенко подвел итоги [ Редактировать ]
На Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялись детальные и конструктивные переговоры с украинскими партнерами и международными финансовыми организациями. Об этом заявил президент Петр Порошенко по результатам визита в Давос. Об этом сообщает Укринформ.
"Результаты Давоса. Если сказать одной фразой, то все было очень хорошо. Состоялись чрезвычайно детальные консультации с нашими партнерами по международным финансовым организациям, они были очень конструктивные", - сказал Порошенко.
Также президент отметил, что впервые в Давосе было такое количество вопросов относительно встречи с ведущими международными инвесторами.
"Это - сигнал для нашей страны относительно активизации земельной реформы и приватизации. Должны сделать все для реализации экономического роста в 2018 году", - добавил президент.
Напомним, что Порошенко также назвал сроки получения нового транша МВФ.
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