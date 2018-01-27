Биткоин: курс криптовалюты резко упал [ Редактировать ]
фото: 24СМИ
27 января биткоин снова подешевел. По состоянию на 3:00 по Киеву, курс криптовалюты достиг $10 846.
Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Одновременно с этим капитализация валюты составляет $183,233 млрд.
Ранее мы писали о том, что в Украине может появиться собственная криптовалюта от НБУ.
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