27 января биткоин снова подешевел. По состоянию на 3:00 по Киеву, курс криптовалюты достиг $10 846.

Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Одновременно с этим капитализация валюты составляет $183,233 млрд.

Ранее мы писали о том, что в Украине может появиться собственная криптовалюта от НБУ.