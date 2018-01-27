Киевлян предупредили об ухудшении погоды [ Редактировать ]
На дорогах Киева в субботу, 27 января, местами ожидается гололедица, в первой половине дня- туман с видимостью 200-500 м. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным ведомства, в столице в воскресенье, 28 января, на дорогах местами удержится гололедица.
Читайте детальный прогноз погоды на выходные 27-28 января.
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