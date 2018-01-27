В Кабуле прогремел взрыв [ Редактировать ]
В субботу, 27 января, в столице Афганистана Кабуле в районе многих иностранных посольств и правительственных зданий прогремел взрыв. Об этом сообщает Reuters.
Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате взрыва.
Информацию о происшествии подтверждает и афганский портал Tolo News. Отмечается, что взрыв произошел около 1:45 после обеда. Он был достаточно мощным - его было слышно на весь город.
По словам представителя местного министерства здравоохранения Вахида Маджроя, в результате взрыва по меньшей мере 70 человек были ранены и доставлены в больницу.
Напомним, что ранее в Киев прибыли украинцы, которые выжили во время захвата отеля Intercontinental в Кабуле.
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