Самый длительный и строгий пост в 2018 году начинается 19 февраля.

Великий пост верующие проводят в раздумьях над своей жизнью и молитвах, духовном и физическом очищении. И, разумеется, с определенными ограничениями в еде.

Следует отметить, что числа Великого поста 2018, как и в другие годы, постоянно меняются и зависят от даты православной Пасхи.

Числа Великого поста в 2018 году приходятся на период с 19 февраля по 7 апреля, до самой Пасхи, которую православные в нынешнем году празднуют 8 апреля.

Во время Великого поста следует отказаться от мяса и мясных продуктов, яиц, молока и молочных продуктов. Но даже допустимая еда имеет свои ограничения, и каждый день недели следует употреблять только дозволенную пищу.

Если ты решила поститься в этот период, составляй свое меню в соответствии с церковными правилами.

Читайте также, что нельзя делать на Масленицу.