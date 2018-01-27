Процедура кесаревого сечения при родах не только связана с рядом рисков для будущих беременностей женщины, но и может повлиять на здоровье ребенка, увеличивая риск появления астмы и ожирения. К таким выводам пришли британские и австралийские ученые, чья статья опубликована в журнале PLoS Medicine.

Кесарево сечение применяется в случаях, когда существует риск для матери или ребенка при естественных родах - например, если у женщины слишком узкий таз. Однако эта процедура становится все более распространенной даже среди тех женщин, у которых нет показаний к этой процедуре.

По данным на 2016 год, в Северной Америке на кесарево сечение приходится около 32% родов, в Восточной Европе - 24,5%, в Южной Америке - 41% всех родов. Однако исследователи предупреждают, что эта процедура может иметь негативные последствия как для здоровья женщины, так и для ребенка, и не стоит прибегать к ней без необходимости.

Многие из этих последствий краткосрочные: это инфекции, кровоизлияния, повреждения внутренних органов, тромбоз глубоких вен. В развитых странах их удалось минимизировать, хотя и эти темы все еще обсуждаются медицинским сообществом - например, профилактическое переливание крови не доказало своей эффективности.

Долгосрочные последствия кесарева сечения изучены хуже, но они не менее серьезны, поэтому Сара Сток (Sarah Stock) из университета Эдинбурга вместе с коллегами провела систематический обзор исследований на эту тему, все рассмотренные работы суммарно охватывают почти 30 миллионов женщин.

В восьми работах сообщалось о том, что риск недержания мочи менее вероятен у женщин, которых "кесарили" (отношение шансов 0,56 по сравнению с теми, кто рожал естественным путем), в двух кесарево сечение связывали со сниженным риском опущения внутренних половых органов. В 13 работах кесарево сечение связывали с риском возникновения астмы у ребенка, в шести - с ожирением в возрасте до пяти лет.

Новые беременности у женщин, перенесших кесарево сечение, связывали и риском выкидыша, с риском мертворождения, а отношение шансов перинатальной смертности оказалось 1,11 по результатам двух работ, но этот результат не прошел проверку статистической значимости. Другими последствиями для беременных женщин оказался повышенный риск предлежания плаценты, аномального прикрепления плаценты к стенке матки и ее отслоения.

Однако данные связи не являются причинно-следственными, и интерпретировать результаты следует с осторожностью. Авторы также отмечают, что результаты разных работ не всегда совпадали.

Другим важным ограничением является сама выборка, так как все эти исследования проводились в странах с высоким уровнем дохода, и в менее благополучных странах картина может быть иной.

Напомним, что врачи научились делать кесарево операцию без швов.