Наводнение во Франции: уровень воды в три раза превысил норму [ Редактировать ]
Париж превращается в Венецию: столица Франции страдает от сильного наводнения. Уровень воды в Сене уже втрое превысил норму. Об этом сообщает Associated Press.
Продолжительные дожди вызвали разрушительное наводнение во Франции. Поэтому все круизные путешествия по столице временно остановлены.
Некоторые рестораны погрузились в воду. Сена вышла из берегов, затопив парки и дороги. Кроме этого, из-за стихии около тысячи домов остались без электроэнергии, а в пригородах люди вынуждены передвигаться на лодках. Городская власть призывает держаться подальше от берегов реки.
Также сообщается, что из-за наводнения улицы Парижа заполонили крысы.
Напомним, что ранее наводнение произошло в Греции.
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