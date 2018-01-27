В Кабуле террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль в дипломатическом районе столицы Афганистана. По меньшей мере 95 человек погибли, более 185 человек ранены. Об этом сообщает AFP.

Число пострадавших постоянно увеличивается, поэтому жуткие данные обновляются. Известно, что для атаки террорист использовал автомобиль скорой помощи и взорвал его в районе, где расположены иностранные посольства и правительственные здания.

По предварительной информации украинского МИД, украинцев среди пострадавших нет. Ответственность за нападение уже взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Напомним, что ранее сообщались о 40 жертвах.