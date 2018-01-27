На Кировоградщине владелец дома выгоняет переселенцев с Донбасса

В заброшенный дом их поселили местные чиновники. Соседи не остались в стороне - помогли переселенцам отстроить и обустроить заброшенное помещение. Но полгода назад в дверях, с документами, появился владелец дома. И потребовал, чтобы люди - выметались прочь.