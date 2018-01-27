В Украине откроют Полицейскую академию [ Редактировать ]
Раскрываемость растет, преступность падает. В МВД похвастались высокими показателями работы. По словам министра Авакова, за прошлый год правоохранители раскрыли на треть больше тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них и резонансные убийства. А украинцы в 2017-м почувствовали себя в большей безопасности - считает Аваков.
Грабить и воровать - по данным полиции - в Украине тоже стали на четверть меньше. По мнению министра, еще одно достижение ведомства - рост доверия к правоохранительным органам. Лидер в рейтинге - Нацгвардия. Согласно опросу, проведенному осенью 2017, ей доверяет более половины респондентов. А самый низкий показатель - у Нацполиции.
Чтобы улучшить подготовку патрульных в Украине, откроют Полицейскую академию. Обучение будет длиться 4 месяца. Первый курс рассчитан на 200 человек. Кроме того, сообщил министр - в этом году на дороги выйдут патрульные новосозданных подразделений Крыма и Севастополя.
"Так, такі підрозділи будуть створені і вони будуть працювати на інших ділянках до тих пір, поки не буде звільнено від окупантів Крим, а потім - готові підрозділи будуть там працювати.
Можемо констатувати високий рівень суспільної довіри до всіх наших служб, що входять до сфери відповідальності МВС", - заявил Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.
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