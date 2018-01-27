Каталонский экс-президент Карлес Пучдемон впервые за 80 дней покинул Бельгию, где он прячется от испанских властей. Полетел на конференцию в Копенгаген.

Мадрид грозился выдать повторный европейский ордер на его арест, но так этого и не сделал. В Дании Пучдемон признался - хочет вернуться в Барселону.

"Моя задача в ближайшие несколько дней - способствовать демократическому восстановлению, которое позволит нам воплотить результаты выборов. Можно ли найти лучший признак демократического восстановления, чем мое возращение? И участие в парламентских дебатах, которых ждут граждане и большинство политических групп?", - заявил Карлес Пучдемон, отстраненный от власти лидер Каталонии.

Без участия в дебатах - Пучдемон не может быть избран на пост президента региона.

Именно его кандидатуру на этой неделе выдвинули партии, которые выступают за независимость Каталонии. И, которые, получили большинство голосов на последних выборах.

"Я знаю о судебном и личном положении господина Пучдемона. Но я также осознаю его абсолютную легитимность стать кандидатом. Мой долг как спикера каталонского парламента сделать все, чтобы убедиться, что все члены палаты могут свободно выразить себя как представители воли народа", - подчеркнул Роже Торрен, председатель парламента Каталонии.

На разговоры о возможном возвращении Пучдемона отреагировал министр внутренних дел Испании. Заявил - пусть беглец даже не пытается пробраться в страну.

"Мы разрабатываем операцию, чтобы этого не произошло. Будем следить, чтобы он не смог пересечь границу - даже в багажнике автомобиля", - заявил Хуан Игнасио Зойдо, министр внутренних дел Испании.

Напомнил Пучдемону о тюрьме в случае возвращения и случайный испанец, который заметил его на завтраке в Копенгагене. Молодой мужчина подошел к каталонскому лидеру с испанским флагом и попросил его поцеловать. Пучдемон выполнил просьбу с улыбкой и заверил - никаких проблем с Испанией у него нет.