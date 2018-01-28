Астрологи рекомендуют воскресный день провести с родными. Уделите своей семье все свое свободное время, ведь они всегда поддерживают вас в трудную минуту.

Овен

Львиную долю вашего времени поглотит работа, которую вы сами себе придумали. Надо переделать массу дел и завершить все проекты, что-то купить, что-то приготовить, подарить... Но результат того не будет стоить. Лучше просто немного отдохните и почитайте интересную книгу.

Телец

Сегодня ваш ждет удивительный день в кругу родных и друзей. Отдохните и наслаждайтесь хорошей компанией. Вечером повеселитесь от души, ведь впереди вас будет ждать напряженная рабочая неделя.

Близнецы

Вы наконец-то смогли преодолеть многочисленные трудности, поэтому вы заслужили на отдых. Но будьте готовы, скоро поступят новые задачи. Выходные принесут покой и радость.

Рак

У вас вырастут одновременно запросы и требования по отношению к себе. Точно так же появятся претензии к другим. Не волнуйтесь, вы можете полностью рассчитывать на поддержку родственников.

Лев

Сегодня постарайтесь меньше времени тратить на окружающих, а больше посвятить себе. Вы это заслужили, и давно надо успокоиться, развеяться, отвлечься домашних хлопот.

Дева

Вам стоит полностью отключить голову, и забыть хотя бы на один день о работе или учебе. Будьте готовы к тому, что вас могут обвинить в том, к чему вы вовсе немеете отношения. Займитесь йогой, она поможет научиться контролировать мысли.

Весы

Ваши взгляды на жизнь могут измениться, поэтому не бойтесь новых проблем, попробуйте подняться над ситуацией, и тогда увидите замечательную перспективу. День проведите с родными, они очень нуждаются в вашем внимании.

Скорпион

Скорпионы почувствуют внутреннее равновесие и позитивный настрой. Все вокруг будет способствовать повышению работоспособности. Сконцентрируйтесь на наиболее важных вопросах, но не хватайтесь за все сразу, чтобы потом не почувствовать усталость.

Стрелец

Всю неделю Стрельцы трудились на славу, поэтому сегодня свободного времени будет намного больше, чем обычно. Возможны неожиданные гости, придется пробежаться по магазинам, но это будут приятные хлопоты.

Козерог

Результат создавшейся ситуации на работе или в общественной деятельности будет зависеть только от вас. Только ваша рассудительность и сдержанность помогут сгладить возможный конфликт.

Водолей

Астрологи говорят, что лучше не планировать на этот день серьезных дел. Сегодня вам придется много общаться с важными людьми. Постарайтесь не ссориться с родителями или родственниками.

Рыбы

Сегодняшний день будет эмоционально насыщенным и богатым на различные интересные и необычные для вас события. Ваши мечты и желания получат поддержку со стороны знакомых и друзей. Будьте внимательны к близким людям.

Рание мы писали о том, какие знаки зодиака станут родителями в 2018 году.