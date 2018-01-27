Аэропорт Брисбена в Австралии, один из крупнейших в мире, заявил о введении системы оплаты криптовалютой. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

Пассажиры смогут расплачиваться в аэропорту такими цифровыми валютами, как Bitcoin, Dash, Ethereum и другие. Криптовалюту будут принимать в нескольких магазинах, а затем и во всех терминалах аэропорта.

В заявлении аэропорта Брисбена отмечается, что такой способ оплаты позволяет сохранить анонимность и обойтись без посредников, благодаря чему возможна низкая комиссия и более выгодный обменный курс.

Напомним, что хакеры обокрали японскую криптовалютную биржу на $400 миллионов.