В аэропорту Австралии впервые в мире начали принимать криптовалюту [ Редактировать ]
Аэропорт Брисбена в Австралии, один из крупнейших в мире, заявил о введении системы оплаты криптовалютой. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.
Пассажиры смогут расплачиваться в аэропорту такими цифровыми валютами, как Bitcoin, Dash, Ethereum и другие. Криптовалюту будут принимать в нескольких магазинах, а затем и во всех терминалах аэропорта.
В заявлении аэропорта Брисбена отмечается, что такой способ оплаты позволяет сохранить анонимность и обойтись без посредников, благодаря чему возможна низкая комиссия и более выгодный обменный курс.
Напомним, что хакеры обокрали японскую криптовалютную биржу на $400 миллионов.
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