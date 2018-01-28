Взрыв в Кабуле: количество жертв неумолимо растет [ Редактировать ]
27 января в столице Афганистана Кабуле, в районе многих иностранных посольств и правительственных зданий, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Reuters.
Число погибших в результате взрыва возросло до 95 человек, раненых - до 158.
Отмечается, что число погибших будет еще расти, поскольку многие раненые находятся в критическом состоянии.
Напомним, что 21 января также прогремел взрыв в отеле Кабула, среди погибших были украинцы.
по теме
Террорист-смертник атаковал правительственный квартал в Кабуле
Террористы заложили взрывчатку в машину скорой помощи. Смертник беспрепятственно миновал первый КПП при въезде в дипломатический квартал. Охране заявил, что везет пациента в больницу.
Взрыв в Кабуле: число жертв стремительно растет
В результате взрыва в центре столицы Афганистана Кабуле 27 января, по последним данным, погибли не менее 40 человек.
В Кабуле прогремел взрыв
В субботу, 27 января, в столице Афганистана Кабуле в районе многих иностранных посольств и правительственных зданий прогремел взрыв.
В Афганистане боевики ИГИЛ подорвали международную организацию
24 января в Джелалабаде (Афганистан) боевики ИГИЛ атаковали офис международной организации "Save the Children". В результате инцидента погиб один человек, около 20 получили ранения.
В Афганістані вибухнув терорист-смертник
Одразу після вибуху - невідомі відкрили вогонь по людях. Перестрілка бойовиків із тамтешніми силовиками тривала кілька годин.