27 января в столице Афганистана Кабуле, в районе многих иностранных посольств и правительственных зданий, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Reuters.

Число погибших в результате взрыва возросло до 95 человек, раненых - до 158.

Отмечается, что число погибших будет еще расти, поскольку многие раненые находятся в критическом состоянии.

Напомним, что 21 января также прогремел взрыв в отеле Кабула, среди погибших были украинцы.