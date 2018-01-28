28 января неизвестные ворвались в ночной клуб в городе Форталеза (Бразилия) и открыли стрельбу. При нападении погибли по меньшей мере 14 человек, среди них двое несовершеннолетних. Еще нескольких человек доставили в больницу, в том числе 12-летнего мальчика. Об этом сообщает BBC News.

Клуб был атакован ранним субботним утром, когда в нем оставалось еще много народу. Предполагается, что нападавшие входят в одну из местных преступных группировок, занимающихся торговлей наркотиками. Они подъехали к заведению на трех машинах.

Полиции никого из стрелявших не удалось задержать.

Напомним, что в Колумбии мужчина бросил гранату в помещение ночного клуба.