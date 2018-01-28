В Бразилии в ночном клубе расстреляли 14 человек [ Редактировать ]
28 января неизвестные ворвались в ночной клуб в городе Форталеза (Бразилия) и открыли стрельбу. При нападении погибли по меньшей мере 14 человек, среди них двое несовершеннолетних. Еще нескольких человек доставили в больницу, в том числе 12-летнего мальчика. Об этом сообщает BBC News.
Клуб был атакован ранним субботним утром, когда в нем оставалось еще много народу. Предполагается, что нападавшие входят в одну из местных преступных группировок, занимающихся торговлей наркотиками. Они подъехали к заведению на трех машинах.
Полиции никого из стрелявших не удалось задержать.
Напомним, что в Колумбии мужчина бросил гранату в помещение ночного клуба.
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