В Париже огни Эйфелевой башни погаснут в знак скорби в связи с терактом в Кабуле, в результате которого погибло около 95 человек. Об этом сообщает AFP.

"Сегодня в полночь Эйфелева башня погаснет в знак скорби о жертвах страшной атаки, которая потрясла Кабул", - написала мэр Парижа Анн Идальго в Twitter.

Ce soir, à minuit, @LaTourEiffel s'éteindra en hommage aux victimes de l'ignoble attentat qui a frappé le coeur de #Kaboul. La Ville de #Paris, les Parisiennes et les Parisiens sont aux côtés du peuple afghan qui fait face une nouvelle fois à la barbarie terroriste. pic.twitter.com/o0e8HCJKDU — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 27 января 2018 г.

По ее словам, этим символическим жестом Париж намерен выразить солидарность с жителями Афганистана.

"Город Париж, парижанки и парижане сейчас вместе с афганским народом, который в очередной раз столкнулся с варварством террористов", - отметила мэр.

Как сообщалось, в субботу, 27 января, произошел теракт в центре афганской столицы Кабуле. Количество погибших в результате взрыва - по меньшей мере 95, еще 158 человек получили ранения.