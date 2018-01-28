28 января биткоин вернулся к росту. По состоянию на 2:00 по Киеву, курс криптовалюты достиг $11 494. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Одновременно с этим капитализация валюты составляет $192,630 млрд.

Ранее мы писали о том, что в Украине может появиться собственная криптовалюта от НБУ.