Биткоин: курс криптовалюты снова вырос [ Редактировать ]
фото: udf.by
28 января биткоин вернулся к росту. По состоянию на 2:00 по Киеву, курс криптовалюты достиг $11 494. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Одновременно с этим капитализация валюты составляет $192,630 млрд.
Ранее мы писали о том, что в Украине может появиться собственная криптовалюта от НБУ.
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