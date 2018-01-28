28 января: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
28 января - 28-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 337 дней.
Международный день защиты персональных данных
Ежегодно 28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day). Это праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь. Р
Защита персональных данных должна осуществляться с применением соответствующих мер безопасности, что делает невозможным случайное или несанкционированное уничтожение или случайную потерю, а также предотвращает несанкционированный доступ, модификацию и распространение персональных данных.
Международный день без интернета
В череде праздничных дат есть такой праздник, как День интернета, но не стоит обходить вниманием и еще один, хоть и весьма необычный праздник – Международный День без интернета. Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января.
Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в "реальном" мире, общаться с другими людьми исключительно "вживую" или посвятить его своему любимому хобби (конечно же, не связанному с интернетом).
Именины 28 января
Фома, Юлиан, Гавриил, Герасим, Елена, Иван, Михаил, Павел, Прохор.
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