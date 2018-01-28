Илон Маск назвал дату запуска Falcon Heavy к Марсу [ Редактировать ]
Руководитель компании SpaceX Илон Маск сообщил дату запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy на орбиту Марса. Об этом он написал в своем Twitter
По его словам, она будет запущена со стартовой платформы Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди, который находится в американском штате Флорида 6 февраля.
Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway.— Elon Musk (@elonmusk) 27 января 2018 г.
В декабре 2017 года Маск сказал, что ракета сможет находиться в глубоком космосе "на протяжении миллиардов лет или около того, если не взорвется при взлете". Также он заявил, что на борту Falcon Heavy к Марсу отправится красный электромобиль Tesla Roadster.
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