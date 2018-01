Руководитель компании SpaceX Илон Маск сообщил дату запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy на орбиту Марса. Об этом он написал в своем Twitter



По его словам, она будет запущена со стартовой платформы Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди, который находится в американском штате Флорида 6 февраля.

Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway.