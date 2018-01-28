Пьяный отец выбросил 10-месячного ребенка из окна [ Редактировать ]
Пьяный житель Якутии выбросил своего 10-месячного ребенка из окна второго этажа.
Состояние младенца крайне тяжелое, сообщили в воскресенье, 28 января, в Минздраве.
Инцидент произошел в Сунтарском районе. Бригада скорой помощи прибыла на место рейсом санитарной авиации. Ребенка доставят в Якутск.
У девочки диагностировали серьезные травмы головы.
Напомним, отец сломал сыну ногу за плохую память.
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