NASA показало уникальное звездное скопление (фото) [ Редактировать ]
NASA опубликовало фотографию звездного скопления NGC 3201, сделанную с помощью орбитального телескопа Hubble.
Шаровое скопление NGC 3201 расположено на расстоянии около 16 000 световых лет от Земли в направлении южного созвездия Парус, передает nasa.gov.
Оно было обнаружено в 1826 году, и ученые до сих пор пытаются раскрыть загадку его происхождения.
Скопление обладает необычными свойствами, которые делают его уникальным среди более чем 150 таких явлений, принадлежащих Млечному Пути.
NGC 3201 имеет чрезвычайно высокую скорость относительно Солнца, а его орбита является ретроградной.
Напомним, к Земле приближается астероид размером с небоскреб.
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