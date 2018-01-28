В Польше украинец на фуре "влетел" в дом с маленькими детьми (фото) [ Редактировать ]
В селе Дорогуча в Польше, 47-летний украинец за рулем грузовика въехал в жилой дом.
Об этом сообщает Dzennik Wschodni.
Происшествие случилось в ночь на 27 января.
Журналисты отмечают, что грузовик съехал с дороги, протаранил ограждение и въехал в дом. Водитель смог остановить машину только в метре от детских кроватей. В комнате находились годовалый малыш, и дети 2004 и 2011 года.
Напомним, авто "влетело" в жилой дом.
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