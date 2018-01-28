Военно-воздушные силы США модернизировали свою мощную неядерную авиабомбу GBU-57.

Об этом сообщает Bloomberg .

Новая, четвертая, модификация бомбы GBU-57 может быть использована по подземным военным заводам Северной Кореи.

Модернизация проводилась с целью улучшения характеристик бомбы при использовании для тяжелых целей и целей, находящихся на большой глубине.

"Авиабомба массой более 13 тонн и зарядом почти в 2,5 тонны взрывчатки способна проникать в почву на глубину до 61 метра. Ее может нести только бомбардировщик B-2", - говорится в сообщении.

Напомним, США перебросили в Европу три ядерных бомбардировщика.