В США модернизировали мощнейший неядерный боеприпас [ Редактировать ]
Военно-воздушные силы США модернизировали свою мощную неядерную авиабомбу GBU-57.
Об этом сообщает Bloomberg .
Новая, четвертая, модификация бомбы GBU-57 может быть использована по подземным военным заводам Северной Кореи.
Модернизация проводилась с целью улучшения характеристик бомбы при использовании для тяжелых целей и целей, находящихся на большой глубине.
"Авиабомба массой более 13 тонн и зарядом почти в 2,5 тонны взрывчатки способна проникать в почву на глубину до 61 метра. Ее может нести только бомбардировщик B-2", - говорится в сообщении.
Напомним, США перебросили в Европу три ядерных бомбардировщика.
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