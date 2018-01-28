В Луцке ребенок провалился под лед и исчез [ Редактировать ]
В Луцке спасатели ищут 13-летнего подростка, который 27 января провалился под лед.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС региона.
Инцидент произошел во второй половине дня на реке Стырь.
Со слов его товарищей, во время прогулки они решили проверить лед на прочность, вышли на лед, но вдруг парень провалился под лед и исчез. При этом водолазы, прибывшие на место происшествия, осуществляли поиск подростка до темного времени суток, но не нашли его.
Поиски парня в воскресенье утром продолжили шесть водолазов и фельдшер.
Напомним,в Черкассах под лед провалились двое подростков.
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