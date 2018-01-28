Сегодня, 28 января, в Санк-Петербурге прошла церемония прощания с народной артисткой России Людмилой Сенчиной, которая ушла из жизни 25 января.

Певице было 68 лет, и последне годы она боролась с тяжелой болезнью.

Гроб с телом певицы в окружении венков установили на сцене Большого зала театра, где Сенчина была солисткой с 1970 по 1975 годы. Все помещение заполнили поклонники, которые пришли проститься с певицей.

Прощание с Сенчиной по актерской традиции завершилось аплодисментами сотен людей, прозвучавшими на улице, когда выносили гроб с телом певицы.

Ранее мы сообщали о причине смерти певицы.