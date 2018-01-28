В воскресенье, 28 января, в Тихом океане спасли шестерых взрослых и одного ребенка без сознания, которые четыре дня дрейфовали на деревянной шлюпке после крушения парома.

Об этом сообщает ВВС Украина.

Спасатели нашли в Тихом океане семерых спасенных из парома, пропавшего около коралловых островов Кирибати на северном востоке от Австралии.

"Семерых уцелевших нашли в маленькой лодке, плывшей в Тихом океане. Их заметили с воздуха силы безопасности Новой Зеландии", - говорится в сообщении.

На борту судна MV Butiraoi, пропавшего неделю назад, находились 50 человек. О судьбе остальных 43-х пассажиров ничего не известно.

Напомним, рыбаки спаслись за секунду до смерти.