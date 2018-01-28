Четыре дня без воды: в Тихом океане спасли семерых выживших в кораблекрушении [ Редактировать ]
В воскресенье, 28 января, в Тихом океане спасли шестерых взрослых и одного ребенка без сознания, которые четыре дня дрейфовали на деревянной шлюпке после крушения парома.
Об этом сообщает ВВС Украина.
Спасатели нашли в Тихом океане семерых спасенных из парома, пропавшего около коралловых островов Кирибати на северном востоке от Австралии.
"Семерых уцелевших нашли в маленькой лодке, плывшей в Тихом океане. Их заметили с воздуха силы безопасности Новой Зеландии", - говорится в сообщении.
На борту судна MV Butiraoi, пропавшего неделю назад, находились 50 человек. О судьбе остальных 43-х пассажиров ничего не известно.
Напомним, рыбаки спаслись за секунду до смерти.
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