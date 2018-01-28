В Сумской области во время охоты застрелили чиновника [ Редактировать ]
В Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого.
Об этом рассказала начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Эльвира Биганова.
О смерти человека в лесном массиве вблизи села Московский Бобрик сообщили утром 28 января.
"Личность погибшего установили быстро: им оказался заместитель главы местной райгосадминистрации. Пока полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай. Но на месте работает следственно-оперативная группа, допрашивают всех участников охоты", - рассказала Биганова.
Напомним, охотники перепутали мужчину со зверем и застрелили его.
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