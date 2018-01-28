Убитую и расчлененную американскую модель обнаружили в багажнике BMW. Об этом сообщает издание The Oregonian.

Инцидент произошел в Алохе, штат Орегон (США) 25 января, однако полиция обнародовала информацию только спустя два дня. Обезглавленное и расчлененное тело 28-летней модели и актрисы Сары Жгоул (Sara Zghoul) обнаружили в двух чемоданах в багажнике черного автомобиля. У женщины остался маленький ребенок.

Вскоре после этого был арестован предполагаемый виновник произошедшего, попытавшийся покончить с собой при виде полиции. Полицейские отказываются называть его имя. Очевидцы рассказывают, что он в течение часа скрывался в овраге, а его крики были "полны отчаяния".

Напомним, 14-летняя модель покончила с собой.