Тело расчлененной модели нашли в двух чемоданах [ Редактировать ]
Убитую и расчлененную американскую модель обнаружили в багажнике BMW. Об этом сообщает издание The Oregonian.
Инцидент произошел в Алохе, штат Орегон (США) 25 января, однако полиция обнародовала информацию только спустя два дня. Обезглавленное и расчлененное тело 28-летней модели и актрисы Сары Жгоул (Sara Zghoul) обнаружили в двух чемоданах в багажнике черного автомобиля. У женщины остался маленький ребенок.
Вскоре после этого был арестован предполагаемый виновник произошедшего, попытавшийся покончить с собой при виде полиции. Полицейские отказываются называть его имя. Очевидцы рассказывают, что он в течение часа скрывался в овраге, а его крики были "полны отчаяния".
Напомним, 14-летняя модель покончила с собой.
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