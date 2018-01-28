Погода на 29 января: в Украину придут дожди [ Редактировать ]
В Украину идет потепление, но оно будет сопровождаться порывистым ветром, дождем и мокрым снегом.
29 января погода в Украине будет влажной, но теплой. Все из-за атмосферного фронта с запада, в результате которого в части страны ожидаются дожди, а в части – снег, сообщает Укргидрометеоцентр.
В понедельник также ожидается порывистый ветер, юго-западный 7-12 м/с. Дневная температура воздуха на большинстве территории Украины будет с пометкой полюс. Так, на западе Украины средняя температура днем составит от +4 до +7 градусов. Во всех областях региона ожидаются дожди.
В центре и в южных областях – дождь, мокрый снег, однако также не прогнозируется морозов. Одновременно на востоке Украины также ожидаются дожди с мокрым снегом, зато там температура воздуха опустится немного ниже нуля, а именно – до -1 градуса.
В Киеве понедельник будет мокрым, с порывистым ветром и температурой воздуха в течение дня около 0 или небольшим плюсом.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 29 января:
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- Ужгород – +5...+7
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +5...+7
- Тернополь – +4...+6
- Черновцы – +4...+6
- Хмельницкий – +4...+6
- Луцк – +4...+6
- Ровно – +5...+7
- Житомир – +4...+6
- Винница – +4...+6
- Одесса – +4...+6
- Николаев – +3...+5
- Херсон – +2...+4
- Симферополь – +5...+7
- Кропивницкий – +1...+3
- Черкассы – +2...+4
- Чернигов – +1...+3
- Сумы – 0...+2
- Полтава – +1...+3
- Днепр – +2...+4
- Запорожье – +1...+3
- Донецк – -1...+1
- Луганск – -1...+1
- Харьков – -1...+1
- Киев – +2...+4
Напомним, спасатели предупредили о тумане и гололеде в Украине.
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