Шантаж по-дружески. Cирийский президент требует от Москвы срочно продать ему новейшее оружие. В противном случае Асад предостерегает - отношения с Россией могут испортиться. Какие планы у Дамаска? Узнаем от Сергея Ауслендер.

Президент Сирии жалуется президенту России на Израиль. Так утверждает влиятельная ливанская газета "Ад-Дияр". Там пишут, что Асад требует от Путина, причем именно "требует", срочно продать ему зенитно-ракетные комплексы С-400 для защиты военных объектов. Так его утомили бесконечные налеты израильских ВВС. В случае отказа, по данным "Ад-Дияр", Асад угрожает пересмотреть отношение к пребыванию российских военных на своей территории.

В Иерусалиме сам факт этих налетов не подтверждают, но и не отрицают. Израильское руководство неоднократно подчеркивало, что будет делать все для обеспечения безопасности государства. И первая задача - не дать террористам получить оружие.

Только за прошлый год израильская армия около 30 раз наносила удары по разным объектам в Сирии, как правило, это склады с оружием или конвои, которые перевозят его в Ливан. А российская реакция Иерусалим интересует мало.

"Завтра я отправляюсь в Москву, где буду разговаривать с российским президентом Путиным. Мы обсудим происходящее в регионе, вопросы взаимодействия между нашей армией и российскими военными в Сирии и поговорим о темах, касающихся безопасности Израиля", - говорит Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

Не нужно обладать особой прозорливостью, чтобы знать, что Нетаниягу скажет Путину. Израильский премьер в очередной раз объяснит российскому президенту, что израильские летчики и дальше будут бомбить в Сирии все, что им прикажут.

Российские военные Израиль не интересуют, но лучше бы им держаться от сирийских объектов подальше. А если захочется пострелять, то у израильских пилотов - четкий и недвусмысленный приказ: в случае обстрела с земли уничтожать любую ПВО.

Напомню, в Сирии дислоцированы два дивизиона С-400, но они, по заявлениям российского генштаба, должны защищать Хмеймим и порт Тартус, где расположены российские базы.