На Прикарпатье депутаты "раздали" землю родственникам (видео) [ Редактировать ]
Земельный деребан на Прикарпатье. В селе Ямница за одну сессию депутаты успели раздать более полутора сотен земельных участков. Вот только к списку новых землевладельцев - у местных жителей большие вопросы. Так кому же достались наделы? Давайте посмотрим.
Село Ямница под Ивано-Франковском. Получить здесь земельный участок - мечтают многие. Но свободной земли уже не сыскать. Все, что было, а это более полутора сотен участков - депутаты раздали на последней сессии сельсовета.
"В першу чергу, виділені земельні ділянки були всім учасникам Ато, які проживають в селі Ямниця, їх у нас - 38. Після чого вже перейшли до категорії пільговиків, і загальної черги", - говорит Николай Зелинский, бывший Ямницкий сельский голова.
Среди счастливчиков, получивших наделы, - почти половина депутатского состава, их дети, члены исполкома, работники сельсовета и даже - сестра сельского головы.
"Наші житлові умови ненайкращі, і вона мала - як громадянин, як мешканець села Ямниця - претендувати на отримання земельної ділянки під будівництво. Я не бачу тут нічого протизаконного", - говорит Николай Зелинский, бывший Ямницкий сельский голова.
Всего желающих получить землю под строительство было около четырехсот. Оксана в очереди с 2007. В списке была под 81 номером. Но участка - не получила, в отличие от сестры председателя, которая заявку написала всего за два месяца до "раздачи".
"Планували, звичайно, будуватися, так як у нас була проблема із житлом. Але чомусь нам план не видали. Я проживаю зараз, можна сказати, в чужих людей. Я жила в мами, коли вийшла заміж, написала заяву на план - десять років заява стоїть. Так вийшло, що ми перейшли жити до чоловікових стрия із стрийною", - говорит Оксана Бибик, жительница села Ямница.
Ситуацию жители Ямницы уже назвали масштабным земельным дерибаном. Ведь раздали земли депутаты как раз накануне завершения своих полномочий - последняя сессия состоялась в ноябре прошлого года, а уже через несколько дней к работе приступили новоизбранные органы власти, так как село вошло в состав объединенной территориальной громады. Этот земельный скандал в Ямнице - не первый.
В марте прошлого года на рекордной взятке в 180 тысяч долларов поймали председателя Николая Зелинского. Он, вместе с землеучредителем, вымогал у предпринимателей деньги за выделение участка в два гектара. Но, признав в суде свою вину, оба отделались штрафом, после чего - вернулись к работе. Оба и сейчас у власти. Зелинский в кресле советника главы территориальной громады. Бибик - в той же должности землеучредителя. К слову, он тоже обзавелся земельным участком во время последней раздачи.
"Я, так як громадянин України, маю повне право писати заяву. Заява була подана на сесію, це не то, що я собі сам взяв землю", - говорит Роман Бибик, землеустроитель.
Жители Ямницы, между тем, не собираются оставлять все как есть. Думают о том, чтобы написать коллективное заявление в правоохранительные органы, потребовать признать решение о выделении участков - неправомерным, и дать землю тем, кто ждет ее по 10-15 лет, учитывая материальное положение и состав семьи.
по теме
В Новой Каховке "уборщики снега" избили охранника и напали на журналистов
Бойцы "отряда в спортивных штанах" утверждали, что они - "уборщики снега". Ведут себя вызывающе, реагируют на журналистов агрессивно. А сегодня - сильно избили охранника и препятствовали работе журналистов, которые пытались это зафиксировать.
Рабочие Харьковского завода "Коммунар" ожидают государственные заказы
Новые заказы позволят поднять работникам зарплаты как минимум на 20%. Надеются в области - и на европейские инвестиции.
Немецкий политик из партии "Альтернатива для Германии" принял ислам
Европейские СМИ припомнили, что позицию он меняет не впервые - до вступления в ряды "Альтернативы для Германии", Артур Вагнер был убежденным христианским демократом.
Коррупция в медицине: кто ответит за продажу поддельных справок
Правоохранители должны заняться еще и фальшивыми медицинскими документами. Поддельные справки - это уже тоже почти эпидемия! В больницы попадают дети с корью и справками о вакцинации, которые родители просто купили.
В "Укравтодорі" розповіли, коли в державі з'являться європейські дороги
Щоб відремонтованих шляхів у країні побільшало, в "Укравтодорі" пропонують внести зміни і до сфери фінансування робіт, і до системи контролю за їх проведенням. Відповідальною відтепер буде - і місцева влада.