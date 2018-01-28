Земельный деребан на Прикарпатье. В селе Ямница за одну сессию депутаты успели раздать более полутора сотен земельных участков. Вот только к списку новых землевладельцев - у местных жителей большие вопросы. Так кому же достались наделы? Давайте посмотрим.

Село Ямница под Ивано-Франковском. Получить здесь земельный участок - мечтают многие. Но свободной земли уже не сыскать. Все, что было, а это более полутора сотен участков - депутаты раздали на последней сессии сельсовета.

"В першу чергу, виділені земельні ділянки були всім учасникам Ато, які проживають в селі Ямниця, їх у нас - 38. Після чого вже перейшли до категорії пільговиків, і загальної черги", - говорит Николай Зелинский, бывший Ямницкий сельский голова.

Среди счастливчиков, получивших наделы, - почти половина депутатского состава, их дети, члены исполкома, работники сельсовета и даже - сестра сельского головы.

"Наші житлові умови ненайкращі, і вона мала - як громадянин, як мешканець села Ямниця - претендувати на отримання земельної ділянки під будівництво. Я не бачу тут нічого протизаконного", - говорит Николай Зелинский, бывший Ямницкий сельский голова.

Всего желающих получить землю под строительство было около четырехсот. Оксана в очереди с 2007. В списке была под 81 номером. Но участка - не получила, в отличие от сестры председателя, которая заявку написала всего за два месяца до "раздачи".

"Планували, звичайно, будуватися, так як у нас була проблема із житлом. Але чомусь нам план не видали. Я проживаю зараз, можна сказати, в чужих людей. Я жила в мами, коли вийшла заміж, написала заяву на план - десять років заява стоїть. Так вийшло, що ми перейшли жити до чоловікових стрия із стрийною", - говорит Оксана Бибик, жительница села Ямница.

Ситуацию жители Ямницы уже назвали масштабным земельным дерибаном. Ведь раздали земли депутаты как раз накануне завершения своих полномочий - последняя сессия состоялась в ноябре прошлого года, а уже через несколько дней к работе приступили новоизбранные органы власти, так как село вошло в состав объединенной территориальной громады. Этот земельный скандал в Ямнице - не первый.

В марте прошлого года на рекордной взятке в 180 тысяч долларов поймали председателя Николая Зелинского. Он, вместе с землеучредителем, вымогал у предпринимателей деньги за выделение участка в два гектара. Но, признав в суде свою вину, оба отделались штрафом, после чего - вернулись к работе. Оба и сейчас у власти. Зелинский в кресле советника главы территориальной громады. Бибик - в той же должности землеучредителя. К слову, он тоже обзавелся земельным участком во время последней раздачи.

"Я, так як громадянин України, маю повне право писати заяву. Заява була подана на сесію, це не то, що я собі сам взяв землю", - говорит Роман Бибик, землеустроитель.

Жители Ямницы, между тем, не собираются оставлять все как есть. Думают о том, чтобы написать коллективное заявление в правоохранительные органы, потребовать признать решение о выделении участков - неправомерным, и дать землю тем, кто ждет ее по 10-15 лет, учитывая материальное положение и состав семьи.