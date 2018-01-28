Чиновника из Сумской области застрелили на охоте [ Редактировать ]
В Сумской области убит чиновник Райгосадминистрации. Зампредседателя Лебединской РГА Иван Легкий погиб сегодня утром на охоте. Пока полиция рассматривает произошедшее как несчастный случай. Однако окончательную квалификацию определят - после допроса свидетелей.
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В Сумской области во время охоты застрелили чиновника
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