В Киеве задержали "оборотня в погонах" [ Редактировать ]
В столице задержали еще одного члена банды "оборотней в погонах". Это 38-летний мужчина, который под прикрытием сотрудников Нацполиции совершал кражи на железнодорожном вокзале Киева. В одном из гостиничных номеров, где скрывался подозреваемый, сотрудники прокуратуры обнаружили пакет с телефонными сим-картами и наркотики.
Задержанному грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. Несколькими днями ранее были задержаны шестеро полицейских, которые крышевали воров на вокзале. В частности, сообщали преступникам о наличии денег у пассажиров. Как правило, они получали ее при проверке вещей на предмет запрещенных предметов. Воры же делились награбленным с копами.
Возглавлял преступную группировку начальник сектора криминальной полиции на станции "Киев-Пассажирский". Всем членам ОПГ объявлено подозрение в совершении особо тяжкого преступления по статье кража и злоупотребление властью или служебным положением.
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