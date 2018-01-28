Столкновениями с полицией и массовыми задержаниями закончилась акция против использования животных в цирках во Львове. Сегодня днем около 30 активистов с плакатами пришли под здание городского цирка в это время там как раз проходило выступление с участием тигров и львов.

Началось все с провокации - когда к цирку подошла еще одна группа молодчиков - они стали бросать в пикетчиков дымовые шашки. Полиция задержала нескольких человек. А чуть позже стали задерживать и защитников животных - у них заметили ножи, арматуру и газовые баллончики.

Точное число задержанных сейчас неизвестно. Всех доставили в Галицкий отдел полиции для выяснения личностей. В полиции пока не дают никаких комментариев. Все изъятое у пикетчиков - отправлено на экспертизу. Выступление сорвано не было. Руководство цирка заявляет: акция протеста заказная и проплаченая.

"В Фейсбуку - оплата 200 гривень за пікет львівського цирку, розумієте? Ці тварини, які у теплі, під наглядом лікарів, з європейськими сертифікатами відповідності, мають право жити, мають право бути, і живуть тварини циркові до речі набагато довше, ніж живуть тварини у дикій природі", - говорит Роман Здренык, коммерческий директор львовского цирка.

"В моїй сумці знайшли дві арматури, робочий інструмент, власний, який я ношу, я на будівництві працюю, вони потрібні і так далі. - Але не в вас одного! - В нас більшість, більшість представників робітничого класу, тобто, це більшість робітників, це студенти, які не є забезпечені нашою державою, і змушені підробляти", - говорит Дмитрий Купер, участник акции протеста против использования животных в цирках.