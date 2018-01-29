Прошедшая неделя уже войдет в историю. Podrobnosti.ua собрали самые главные события, которые произошли в мире.

Теракт в Кабуле

В столице Афганистана 20 января произошел кровавый теракт, в результате которого погибли 7 украинцев.

Вооруженные боевики ворвались в отель "Интерконтиненталь" в Кабуле и открыли огонь по охранникам. Остальным людям приказали лечь на пол. Тех, кто в панике пытался убежать - расстреливали на месте. Тогда прогремел первый взрыв.

"Сначала я услышал несколько выстрелов, через пару минут подошел рабочий из "Интерконтиненталя" и сказал, что в нашем отеле - террористы-смертники", - рассказал Абдул Гафар, работник отеля.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Япония готовится к ядерной атаке КНДР

В Японии впервые среди населения провели учения, на случай ядерной войны с Северной Кореей.

По легенде, пока люди отдыхают в парке, внезапно раздается звук сирены. Тогда им необходимо организовано добраться до ближайшей станции метро.

Подобные учения проходят по всей стране.

Всемирный экономический форум в Давосе

На ежегодный экономический форум в Швейцарии съезжаются лидеры сотен стран, а также бизнесмены и представители общественных организаций.

В этом году тема 48-го форума - Совместное будущее в разобщенном мире. На различных панелях обсудили вопросы фейковых новостей, кибербезопасности и перспективы криптовалют, а также затронули и темы гендерного неравенства, сексуальных домогательств и расширения возможностей для развития женщин в мире.

Впервые с 2000 года этот форум посетил американский президент. В последний день форума, 26 января, Трамп выступил с речью о роли США в мире.

Также событие посетили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, премьер Индии Нарендра Моди и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Из знаменитостей в Швейцарию приехали Элтон Джон, актриса Кейт Бланшетт и певец Will.i.am.

Отметим, что никаких глобальных решений на этом форуме не принимают.

Европа признала Россию агрессором

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны на Донбассе Украины.

В резолюции впервые упоминается проголосованный Верховной Радой закон о деоккупации и отмечается, что Донбасс является оккупированной территорией, а Россия - агрессором.

Также в резолюции говорится о немедленном освобождении заложников и недопустимости нарушения их прав.

Россию призвали соблюдать все предыдущие резолюции, касающиеся Донбасса и Крыма. Кроме того, в документе отмечается важность беспрепятственного допуска международных организаций на оккупированные территории Донбасса.

Амбициозные планы каталонского мятежника

Бывший премьер-министр Каталонии Карлес Пучдемон впервые за 80 дней покинул Бельгию, где он скрывается от испанских властей. На Конференции в Копенгагене, он заявил о том, что желает вернутся в Каталонию.

Накануне в каталонском парламенте партии, которые выступают за независимость региона вновь выдвинули его кандидатуру на пост президента Каталонии.

"Моя задача в ближайшие несколько дней - способствовать демократическому восстановлению, которое позволит нам воплотить результаты выборов. Можно ли найти лучший признак демократического восстановления, чем мое возращение? И участие в парламентских дебатах, которых ждут граждане и большинство политических групп?", - заявил Карлес Пучдемон.

В Испании же крайне негативно настроены на возвращение беглеца.