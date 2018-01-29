События недели, которые потрясли мир [ Редактировать ]
Прошедшая неделя уже войдет в историю. Podrobnosti.ua собрали самые главные события, которые произошли в мире.
Теракт в Кабуле
В столице Афганистана 20 января произошел кровавый теракт, в результате которого погибли 7 украинцев.
Вооруженные боевики ворвались в отель "Интерконтиненталь" в Кабуле и открыли огонь по охранникам. Остальным людям приказали лечь на пол. Тех, кто в панике пытался убежать - расстреливали на месте. Тогда прогремел первый взрыв.
"Сначала я услышал несколько выстрелов, через пару минут подошел рабочий из "Интерконтиненталя" и сказал, что в нашем отеле - террористы-смертники", - рассказал Абдул Гафар, работник отеля.
Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан".
Япония готовится к ядерной атаке КНДР
В Японии впервые среди населения провели учения, на случай ядерной войны с Северной Кореей.
По легенде, пока люди отдыхают в парке, внезапно раздается звук сирены. Тогда им необходимо организовано добраться до ближайшей станции метро.
Подобные учения проходят по всей стране.
Всемирный экономический форум в Давосе
На ежегодный экономический форум в Швейцарии съезжаются лидеры сотен стран, а также бизнесмены и представители общественных организаций.
В этом году тема 48-го форума - Совместное будущее в разобщенном мире. На различных панелях обсудили вопросы фейковых новостей, кибербезопасности и перспективы криптовалют, а также затронули и темы гендерного неравенства, сексуальных домогательств и расширения возможностей для развития женщин в мире.
Впервые с 2000 года этот форум посетил американский президент. В последний день форума, 26 января, Трамп выступил с речью о роли США в мире.
Также событие посетили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер Индии Нарендра Моди и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Из знаменитостей в Швейцарию приехали Элтон Джон, актриса Кейт Бланшетт и певец Will.i.am.
Отметим, что никаких глобальных решений на этом форуме не принимают.
Европа признала Россию агрессором
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны на Донбассе Украины.
В резолюции впервые упоминается проголосованный Верховной Радой закон о деоккупации и отмечается, что Донбасс является оккупированной территорией, а Россия - агрессором.
Также в резолюции говорится о немедленном освобождении заложников и недопустимости нарушения их прав.
Россию призвали соблюдать все предыдущие резолюции, касающиеся Донбасса и Крыма. Кроме того, в документе отмечается важность беспрепятственного допуска международных организаций на оккупированные территории Донбасса.
Амбициозные планы каталонского мятежника
Бывший премьер-министр Каталонии Карлес Пучдемон впервые за 80 дней покинул Бельгию, где он скрывается от испанских властей. На Конференции в Копенгагене, он заявил о том, что желает вернутся в Каталонию.
Накануне в каталонском парламенте партии, которые выступают за независимость региона вновь выдвинули его кандидатуру на пост президента Каталонии.
"Моя задача в ближайшие несколько дней - способствовать демократическому восстановлению, которое позволит нам воплотить результаты выборов. Можно ли найти лучший признак демократического восстановления, чем мое возращение? И участие в парламентских дебатах, которых ждут граждане и большинство политических групп?", - заявил Карлес Пучдемон.
В Испании же крайне негативно настроены на возвращение беглеца.
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