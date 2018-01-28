В Африке разъяренный слон напал на туристов (видео) [ Редактировать ]
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В национальном парке Чобе (Ботсвана) слон атаковал на автомобиль с туристами, передает CGTN.
Стадо слонов с детенышами переходило дорогу, по которой проезжал автомобиль.
Одно из животных восприняло людей как угрозу и с ревом бросилось в погоню за машиной. Через некоторое время слон догнал автомобиль и с силой ударил его. Животное сломало бивень и прекратило преследование.
Ранее мы рассказывали о храброй слонихе, которая вырвала своего малыша из львиных лап.
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