В Африке разъяренный слон напал на туристов Источник: Pixabay

В национальном парке Чобе (Ботсвана) слон атаковал на автомобиль с туристами, передает CGTN.

Стадо слонов с детенышами переходило дорогу, по которой проезжал автомобиль.

Одно из животных восприняло людей как угрозу и с ревом бросилось в погоню за машиной. Через некоторое время слон догнал автомобиль и с силой ударил его. Животное сломало бивень и прекратило преследование.

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