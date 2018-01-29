В США мужчина застрелил пятерых человек на автомойке [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В городе Мелкрофт (Пенсильвания, США) мужчина устроил стрельбу на автомойке, передает Fox News.
Жертвами стали трое мужчин и две женщины. Пока не известно, есть ли среди погибших стрелок. Других подробностей полиция не сообщает, однако уверяет, что угрозы для общественности нет.
Также сообщается, что один человек ранен в результате произошедшего. О его состоянии пока нет информации.
BREAKING NEWS: @WPXI_Lori is working on getting more details on this shooting in Melcroft, PA. #WPXI pic.twitter.com/q9SZxUy46h— Gigi (@wpxigigi) 28 января 2018 г.
Накануне в ночном клубе Бразилии расстреляли 14 человек.
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