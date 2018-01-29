В городе Мелкрофт (Пенсильвания, США) мужчина устроил стрельбу на автомойке, передает Fox News.

Жертвами стали трое мужчин и две женщины. Пока не известно, есть ли среди погибших стрелок. Других подробностей полиция не сообщает, однако уверяет, что угрозы для общественности нет.

Также сообщается, что один человек ранен в результате произошедшего. О его состоянии пока нет информации.

Накануне в ночном клубе Бразилии расстреляли 14 человек.