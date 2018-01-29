В Финляндии завершились выборы президента, подсчитано 100% голосов избирателей. Об этом сообщает посол Украины в стране Андрей Олефиров.

Он сообщил, что президентом страны был переизбран Саули Ниинисте.

Так, 69-летний политик набрал 62,7% голосов. За его ближайшего соперника Пекка Хаависто проголосовали 12,4% избирателей, тогда как остальные кандидаты на пост главы Финляндии набрали менее 7% голосов. Всего участие в выборах приняли восемь кандидатов.

Ранее мы сообщали результаты второго тура президентских выборов в Чехии.