Выборы президента Финляндии: назван победитель [ Редактировать ]
В Финляндии завершились выборы президента, подсчитано 100% голосов избирателей. Об этом сообщает посол Украины в стране Андрей Олефиров.
Он сообщил, что президентом страны был переизбран Саули Ниинисте.
Так, 69-летний политик набрал 62,7% голосов. За его ближайшего соперника Пекка Хаависто проголосовали 12,4% избирателей, тогда как остальные кандидаты на пост главы Финляндии набрали менее 7% голосов. Всего участие в выборах приняли восемь кандидатов.
Ранее мы сообщали результаты второго тура президентских выборов в Чехии.
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