Погода на 29 января: в Украине объявлено штормовое предупреждение Источник: EPA / UPG

В понедельник, 29 января, в Украине существенно потеплеет. При этом территории окажутся во власти дождей, мокрого снега и сильного ветра. Об этом сообщает Gismeteo.

Для областей, расположенных на правом берегу Днепра, синоптики сделали штормовое предупреждение, здесь скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

В западных областях ночью температура воздуха составит +2...+5 °С, днем столбики термометров покажут в пределах +5...+9 °С.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется −4...+1 °С, днем температура воздуха составит +1...+6 °С.

В восточной части ночью ожидается −5... −3 °С, днем столбики термометров достигнут отметок 0...+2 °С.

На юге страны ночью прогнозируется −3... 0 °С, днем воздух прогреется +1...+5 °С.

В Киеве установится пасмурная и сырая погода. Температура воздуха в течение суток составит +1...+5 °С.

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