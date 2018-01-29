Погода на 29 января: в Украине объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В понедельник, 29 января, в Украине существенно потеплеет. При этом территории окажутся во власти дождей, мокрого снега и сильного ветра. Об этом сообщает Gismeteo.
Для областей, расположенных на правом берегу Днепра, синоптики сделали штормовое предупреждение, здесь скорость ветра может достигать 15-20 м/с.
В западных областях ночью температура воздуха составит +2...+5 °С, днем столбики термометров покажут в пределах +5...+9 °С.
В северных и центральных областях ночью прогнозируется −4...+1 °С, днем температура воздуха составит +1...+6 °С.
В восточной части ночью ожидается −5... −3 °С, днем столбики термометров достигнут отметок 0...+2 °С.
На юге страны ночью прогнозируется −3... 0 °С, днем воздух прогреется +1...+5 °С.
В Киеве установится пасмурная и сырая погода. Температура воздуха в течение суток составит +1...+5 °С.
Ранее мы сообщали о закрытии аэропортов в Иране из-за непогоды.
по теме
Погода в Украине: спасатели предупредили о тумане и гололеде
Спасатели предупреждают, что в некоторых областях Украины будет ухудшение погодных условий в виде тумана и гололеда.
Жителей Киева предупреждают о гололедице
В Киеве ночью и утром в субботу, 13 января, ожидается гололед, на дорогах и пешеходных зонах местами гололедица.
Погода на 29 января: в Украину придут дожди
В Украину идет потепление, но оно будет сопровождаться порывистым ветром, дождем и мокрым снегом.
Киевлян предупредили об ухудшении погоды
В столице 27 января местами ожидается гололедица, в первой половине дня - туман с видимостью 200-500 м.
Погода на выходные: украинцев ждут перемены
Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook рассказала, какой будет погода на выходных 27-28 января.