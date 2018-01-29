На юг Испании обрушился мощный шторм, основной удар пришелся на город Малага, передает malagahoy.es.

Ветер, скорость которого достигает 90 км/ч, срывает крыши, навесы, разбрасывает уличную мебель и ломает деревья.

Photo: EPA

В Малаге человек пострадал из-за сорванной крыши, здесь же дерево упало на автомобиль. Также сообщается, что ветер повредил стену института Гарсиа Лорки.

Ранее мы сообщали о закрытии аэропортов в Иране из-за непогоды.