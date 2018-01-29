В Испании мощный ураган крушит города [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
На юг Испании обрушился мощный шторм, основной удар пришелся на город Малага, передает malagahoy.es.
Ветер, скорость которого достигает 90 км/ч, срывает крыши, навесы, разбрасывает уличную мебель и ломает деревья.
Photo: EPA
В Малаге человек пострадал из-за сорванной крыши, здесь же дерево упало на автомобиль. Также сообщается, что ветер повредил стену института Гарсиа Лорки.
Ранее мы сообщали о закрытии аэропортов в Иране из-за непогоды.
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