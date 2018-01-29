На западе Аргентины произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 38 км к северо-западу от города Сан-Хуан с населением около 450 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 105 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

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