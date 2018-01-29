Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака

29 января - день подготовки к переменам, планирования, движения к цели.

Овен

Вы на пороге серьезных перемен: вас ждет свадьба или развод, переезд, изменения в карьере или рождение ребенка. Будьте внимательны и осторожны в важных решениях.

Телец

Хорошее время, чтобы избавитья от ненужного и устаревшего. Речь может идти не только о вещах, но и отношениях.

Близнецы

Ваш страх перед изменениями мешает будущему. Будьте смелее и решительнее, у вас много хрошего впереди.

Рак

Проявляйте инициативу и берите "быка за рога", иначе оружающие примут решения за вас и очень вероятно, что вам они не понравятся.

Лев

Хороший день для заключения договоров и сотрудничества с другими людьми. Будьте готовы идти на компромиссы для достижения цели.

Дева

Не бросайтесь в крайности, чтобы достичь желаемого, анализируйте каждый шаг.

Весы

Постарайтесь справиться со всеми проблемами самостоятельно, даже если вам предлагает помощь человек, которому доверяете, лучше откажитесь.

Скорпион

Вы сможете найти достойное применение своим талантам в литературе, живописи, актерском мастерстве, психологии или психотерапии. Возможны путешествия.

Стрелец

Не принимайте никаких важных решений, пока не убедитесь, что изучили все последствия.

Козерог

Сейчас вы переживаете состояние полного удовлетворения от выполнения всего задуманного, после чего для вас откроется очередной жизненный этап, наполненный новыми впечатлениями.

Водолей

Вам сложно достигнуть цели, потому что вы не позаботились о том, чтобы завершить начатое. В результате вы чувствуете, что топчетесь на месте и не можете получить удовлетворительного результата. Вам нужно взглянуть на все глазами наблюдателя увидеть все недочеты.

Рыбы

Поездка, которую вы запланировали, будет отложена. Не сопротивляйтесь обстоятельствам, пусть все идет своим чередом.

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