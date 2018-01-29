В Турции появились комары-убийцы [ Редактировать ]
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В прибрежных турецких провинциях Артвин, Ризе и Трабзон обнаружили комаров-переносчиков лихорадки Зика, передает пресс-служба министерства здравоохранения Турции.
Ожидается, что в ближайшее время эти комары появятся в центральных районах Турции и на северном побережье Черного моря.
Официальные власти принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки Зика на территории Турции.
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